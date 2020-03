José Mourinho se solidariza con adultos mayores tras crisis por coronavirus

José Mourinho es quizá de los directores técnicos más antipáticos del mundo. Algunos lo llaman genio, otros simplemente lo clasifican como un mal perdedor a la hora de explicar las derrotas de su equipo o sus fracasos.

Ruso Brailovsky asegura que Jiménez es mejor jugador que CR7

Pero en cuestión de ayudar, es de los que se apunta primero. El actual timonel del Tottenham Hotspur se ha caracterizado por ser caritativo cuando hay necesidad de serlo, y ahora se le observó en una casa de asistencia, el Age UK London, aislada por el Covid-19, empacando alimentos para enviarlos a la gente que así lo necesite.

"Muchas gracias a José Mourinho por venir a ayudarnos hoy en @ageuklondon para apoyar nuestro programa y apoyar a la comunidad". En la imagen se ve al técnico cubierto de pies a cabeza empacando alimentos, muy dispuesto a ayudar.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020