Odalys Ramírez y Patricio Borghetti muestran cómo es vivir con Covid-19

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti no han dudado en mantener actualizados a todos sus seguidores sobre su estado de salud desde que fueron diagnosticados con coronavirus Covid-19.

Las estrellas, quienes eran parte de las celebridades que buscaban concienciar sobre la pandemia, dieron la lamentable noticia de su contagio a través de redes sociales el pasado 19 de marzo y desde entonces han compartido cómo están sobrellevando la enfermedad.

Actualmente, los artistas están bajo tratamiento y en cuarentena obligatoria junto a sus hijos, aunque no pueden sostener ningún contacto entre ellos ni con los pequeños por prevención.

Así vive la cuarentena Odalys Ramírez

Tras compartir su diagnóstico, la conductora ha enfrentado una complicada situación con algunos de los síntomas de la enfermedad como tos y dificultad para respirar; sin embargo, ha revelado a través de sus redes sociales que lo más duro de vivir con Covid-19 es estar lejos de su familia.

Aún así, intenta mantenerse positiva y en su feed de Instagram se la ha visto tomar el sol y meditar para combatir la ansiedad del aislamiento.

“¡Hola! La recuperación está siendo lenta, pero vamos avanzando. Cada día va siendo mejor que el anterior. Gracias a todas las personas que han estado al tanto, mi corazón está lleno de amor y mucho optimismo. ¡Bendiciones para ustedes y sus familias! Todo en la vida pasa, recordemos que nuestra única constante es el cambio. ¡Así que vamos para adelante!”, redactó este domingo 22 de marzo junto a un retrato en el que sale sentada en el patio de su casa, vestida de gris y con una mascarilla en el cuello.

Ya el sábado 21 de marzo, Odalys Ramírez había subido una postal en el jardín mientras aplicaba una técnica de relajación.

“Hoy salí al jardín a tomar un poco de aire. Fue refrescante y renovador. Está siendo un proceso difícil, pero con disciplina y paciencia vamos a lograrlo. Gracias a todos por sus oraciones y lindos deseos. La tos está controlada y la falta de aire ya casi se va. Hoy fue mucho mejor que ayer”, dijo.

Odalys Ramírez: Lo más difícil ha sido el aislamiento

Poco después, la actriz acudió a sus historias de Instagram para precisar más detalles sobre su estado de salud.

“Día tres de la cuarentena y aquí estamos, echándole muchas ganas. La verdad es que hoy amanecí mucho mejor. Sigo sin tener fiebre, la tos va más controlada, la falta de aire también ha mejorado muchísimo. No estoy con la oxigenación, que debería todavía, pero ya está mucho más llevadero, menos alarmante”, reiteró.

Añadió que este “ha sido un proceso de mucha paciencia, además de mucha disciplina, de seguir protocolos de higiene y de limpieza. Ha sido verdaderamente de tener mucha esperanza y mucha fe, y creo que eso hace toda la diferencia a mi sistema inmune".

Famosos envían mensajes de apoyo a Odalys Ramírez luego de dar positivo al covid-19 Ahora la periodista está en aislamiento

"Lo más difícil pues es estar alejada de mi familia y escucharlos y no poder salir, lo más difícil sí ha sido el tema del aislamiento, pero la verdad es que voy muy bien. Estoy muy consciente de que es lo mejor para todos en este momento, no quiero que mis niños pasen por lo que yo estoy pasando ahorita”, manifestó.

Asimismo, Odalys Ramírez reveló que aunque no puede compartir con sus niños, Gia y Rocco, se mantiene en constante comunicación con ellos a través de aparatos electrónicos.

“Los viendo todo el tiempo por las cámaras, les hablo a sus dispositivos electrónicos, ha sido también como una nueva manera de comunicación que estamos experimentando”, aseguró.

¿Cómo está pasando Pato Borghetti el nuevo coronavirus?

Por otro lado, el presentador nacido en Argentina ratificó a través de un video para Instagram TV que si bien él también dio positivo por coronavirus, no presenta ningún síntoma.

“Yo no he tenido ningún síntoma y Oda que llevaba unos días con tos y falta de aire moderada, muy leve la verdad, hoy amaneció mejor, ya puede respirar mejor, lo cual, a reserva de lo que digan los doctores (…), significaría que ya va en la curva de salida del cuadro”, contó y reiteró que están separados de sus hijos.

“Estamos aislados de los niños, los niños están bien, esa es otra buena noticia, los estamos cuidando muchísimo”, sostuvo.

De igual forma, aprovechó para defenderse de quienes lo acusaron de haber contagiado a su compañera, Odalys Ramírez.

"No es que sea irresponsable, yo no he tenido ningún síntoma y creo que eso es una de las cosas que llama la atención de esta enfermedad, y por eso es tan peligrosa en cuanto al contagio, no tanto en los síntomas”, expresó.

“Yo seguí yendo a trabajar porque no tengo ni he tenido un solo síntoma. No tuve fiebre, no tuve tos, no tengo falta de aire, no me siento cansado, entonces seguí yendo”, relató.

“Cuando el virus todavía no llegaba a Europa, yo ya había pedido que nadie se saludara de beso. Incluso, me decían ‘Lord antibacterial’ porque llevaba tres antibacteriales conmigo y todo el tiempo me lavaba las manos”, sostuvo y agregó que le parecía “increíble que viviendo esto, tenga que estar justificándome”.

Santino Borghetti, también a cuarentena

Otro que tuvo que ser confinado junto a estar pareja fue Santino, el hijo mayor de Borghetti, fruto de su relación con Grettell Valdez. De hecho, fue la madre del niño quien develó la noticia, visiblemente afectada, en Instagram.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro. Hasta que pase esta situación, él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay riesgo de que me pueda contagiar”, indicó.

A pesar de todo, ‘Pato’ compartió el 20 de marzo un clip de sus hijos jugando.

“En buenas noticias, los chicos están bien. Aunque sea a través de un vidrio, me alegra el alma poder verlos bien. Le pido a Dios que los proteja cada minuto”, escribió en la descripción del post.

También agradeció en la red social a los habitantes del vecindario que han mostrado su disposición para apoyarlos mientras permanecen encerrados.

“¡Y es por estas cosas que vale la pena la humanidad! Porque no hay virus que pueda contra este tipo de amor. Lloramos de emoción, Marycarmen, leyéndote”, destacó junto a la carta de la vecina que se ofreció a conseguirles algunas frutas y verduras.