Prohibir vuelos y pruebas masivas, nuevas medidas en Jalisco para contener al Covid-19

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la fase 4 del Plan de Contingencia en Jalisco y criticó de nuevo la falta de reacción de la federación para atender la crisis por el coronavirus.

“Lo digo de otra manera, en Jalisco no vamos a estar a ciegas, si otras autoridades, y ustedes han visto que no estoy en ánimo de confrontación ni de molestar a nadie, pero si otras autoridades deciden permanecer a ciegas y seguir aplicando el mínimo de acciones posibles, nosotros no vamos a entrar en esa dinámica”, resaltó.

El funcionario mencionó que buscará reunirse con otros gobernadores de la región occidente para determinar una estrategia común para protegerse del Covid-19.

Restricciones en aeropuertos y vuelos

El gobierno del estado solicitará al Grupo Aeroportuario del Pacífico, operadora de las terminales de Guadalajara y Vallarta, que suspenda el arribo de todos los vuelos procedentes de ciudades donde exista un cerco sanitario vigente por el Covid-19. Sólo se permitirán los vuelos humanitarios para personas que queden varadas en otros países y vuelos de carga.

En el caso de Puerto Vallarta se informó que ya no se reciben cruceros extranjeros y los del fin de semana sólo fueron para establecer un puente aéreo y que pudieran volver a sus hogares.

“Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta ya no se reciban vuelos, así de claro y así de contundente. Estoy haciendo lo que me toca, le estamos enviando una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respetuosa, pero firme, planteando la necesidad de que el Gobierno de México se tome en serio esta agenda. La regulación de los aeropuertos y de los vuelos que vienen de otros países y de otras ciudades con problemas que ahorita están rebasando sus capacidades de acción, es verdaderamente urgente. No se puede seguir postergando decisiones que son importantísimas. Hoy Jalisco está dando un paso difícil”, dijo Alfaro Ramírez.

Más pruebas masivas

El gobierno del estado comprará cinco mil pruebas PCR adicionales a las 500 que les dio el gobierno federal para que se apliquen a pacientes sospechosos de tener Covid-19. Además se comprarán 25 mil pruebas rápidas llamadas Expert y de Anticuerpos. Quienes den positivo a éstas serán sometidos a las PCR para descartar por completo la enfermedad.

El titular de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, afirmó que estas pruebas ayudaron a Corea del Sur y a Japón a contener el virus, y por eso se aplicarán masivamente en el estado.