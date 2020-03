Protestan en Hospital General por falta de insumos ante contingencia

Más de 12 mil trabajadores de los centros de la salud en el estado están en riesgo por la falta de equipo de protección, insumos y un protocolo único para el manejo del Covid-19, además pidieron que los casos de sospecha y confirmados sean atendidos en un solo hospital.

Este lunes, cerca de 100 trabajadores del área de la salud se manifestaron afuera del Hospital General del Norte, ahí Patricia Parra Maldonado, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25, acusó que en el nosocomio ubicado cerca de Villa Frontera al norte de la ciudad, hacen falta cubre bocas, jabón, batas especiales para los que toman muestras, así como capacitación y personal suficiente para hacer frente a la contingencia provocada por el virus mundial.

Indicó que está situación se vive en los 83 centros de salud en el estado y al no brindar la higiene y seguridad necesaria para los trabajadores también se pone en riesgo la salud de sus familias.

Refirió que desde hace dos años ya han avisado sobre la falta de material para curación, suturas y procedimientos para hacer colposcopía; sin embargo, ésta se ha recrudecido ante la pandemia.

"Estoy hablando por todo el personal de Salud, médicos, enfermeras, auxiliares, promotores, trabajadoras sociales, químicos, especialistas, administrativos, todos tenemos riesgo", dijo.

Acompañada de Julieta Pérez Pérez, dirigente de la sección 82, señalaron que el Gobierno del Estado ha actuado pero de forma "lenta e irresponsable", ya que se tiene conocimiento de que el primer brote fue a principio de año.

"No se atendió a tiempo el tema de Covid-19 que sabemos que está desde diciembre, entonces si no tomamos con seriedad esto y los servicios de salud esto no va a poder contenerse como nosotros quisiéramos", dijo Parra Maldonado.

Agregó que ya tuvieron reunión con el secretario de Gobernación, David Méndez y el de Salud, para el protocolo para trabajar de manera coordinada y coadyuvar a la contingencia epidemiológica, además de que les han referido que esta semana llegarían los insumos, de lo contrario advirtieron realizar marchas, sin paralizar el servicio médico.

"Aquí la recomendación que hacen los compañeros es que haya un solo hospital para atender los casos positivos de Covid-19 (…) no hay protocolos (para detectar y el manejo de la infección) por eso estamos pidiendo que se dé con urgencia".