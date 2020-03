Abuelita es captada llorando al no alcanzar a comprar nada en supermercado

La sociedad se ha visto alarmada debido al crecimiento de contagios por coronavirus alrededor del mundo y en Australia no es la excepción. Pues las compras de pánico han dejado a los grupos más vulnerables sin productos para llevar a sus casas durante los periodos recomendados de cuarentena en el hogar.

Pues el pánico generado en la sociedad llega a causar que la gente compre cosas totalmente innecesarias, mismas que quizá otro grupo de personas sí pueda verse en la necesidad de adquirir.

Así sucedió en un supermercado de Australia, en donde una abuelita fue captada con su evidente tristeza en uno de los pasillos al darse cuenta que los compradores no dejaron nada, ante lo cual rompió en llanto.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020