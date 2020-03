Irían a la bancarrota unos mil restaurantes por Covid-19

En las próximas semanas, se prevé el cierre definitivo de más de mil restaurantes de Monterrey y su área metropolitana que no podrán sobrevivir a la crisis originada por la contingencia provocada por el Covid-19.

Jorge Moeller, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, señaló que la Canirac tiene registrados formalmente 10 mil restaurantes de los cuales más de mil están en peligro de irse a la bancarrota.

“Hay la gran posibilidad de que más de mil restaurantes de Nuevo León cierren”, anticipó.

Comentó que muchos ya están cerrados, solo atienden a domicilio o para llevar, y en otros casos la gente ya no acude por el distanciamiento social.

Añadió que la industria restaurantera de Nuevo León ya traía problemas desde el año pasado porque no hubo inversión ni movimiento económico en el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y a eso se suma la crisis por el Covid-19.

Por su parte, Héctor Jiménez, gerente de un restaurante del centro de Monterrey dijo que las ventas en la semana pasada se les desplomaron en un 90%.

“Te puedo decir que estamos vendiendo entre un 10 y un 12 por ciento de lo que es normal. No vamos a cerrar porque la empresa no lo determinó así; únicamente se coloca clientes en una mesa no y en otra sí aunque no es necesario porque no hay comensales”, explicó.