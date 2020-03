¿Qué comer durante cuarentena por coronavirus?

View this post on Instagram

#Bonifans ustedes sabían cuántas calorías tienen las verduras.🌽🍆 . . . . . #BoniTip #calorias #vegetales #calories #alimentacionsaludable #alimentos #alimentossaludables #caloriecounting #bonifans #tips #alimentacioncomplementaria #adelgazar #adelgazarapido #adelgazarsano #adelgazarconsalud #bajadepeso #loseweightfast #loseweịght #maiz #zanahoria #pepino #papa #pimiento #lechuga #brocoli #tomate #cebolla #vegetables