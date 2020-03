Entrenador del Arsenal se recupera de coronavirus

El técnico de Arsenal Mikel Arteta confirmó que se recuperó completamente del coronavirus, dos semanas después de que se le diagnosticase la enfermedad.

Arteta, que cumplió 38 años el jueves, le dijo al portal de Arsenal que está “completamente bien” y que se sintió enfermo sólo por unos pocos días.

Dijo que “fue un virus normal para mí. Tuve tres o cuatro días que fueron un poco difíciles, con un poco de fiebre y tos seca, y molestias en el pecho”.

Arteta se convirtió en la primera figura prominente de la Liga Premier en dar positivo del COVID-19, el 12 de marzo. La liga fue suspendida al día siguiente.

El español dijo que su esposa y su niñera también se enfermaron, pero que sus hijos no.

“Todos estamos bien ya”, agregó.

