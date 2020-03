AMLO, presidente escéptico que prepara a México para una crisis de salud

Ante la pandemia de coronavirus que se encuentra en fase dos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que todo está bien, incluso realizó acto masivos en varias partes del país, en los cuales abrazó y besó a sus simpatizantes, además el pasado 22 de marzo pidió a la población seguir con su vida lo más normal posible con tal de apuntalar a la economía.

En un reportaje realizado por Alex Ward publicado en Vox, en el cual consultó a varios expertos, algunos de ellos participaron en el gobierno con el brote de influenza A H1NI en 2009, los entrevistados destacaron que las palabras y conductas del mandatario federal son la principales riesgos a la salud pública en este momento.

El ex comisionado nacional para el control y prevención de la influenza, Alejandro Macías, dijo que ese tipo de influenza causó unas 17 mil muertes en el mundo, aunque un estudio de 2012 de The Lancet estimó que había cientos de miles de muertes asociadas con la enfermedad, el ex funcionario destacó que en ese momento el gobierno analizó a miles de ciudadanos para identificar grupos de infección y detener la transmisión, algo similar a lo realizado ahora por Corea del Sur.

Las recientes medidas adoptadas por el gobierno de López Obrador, como el distanciamiento social y suspensión de eventos con gran cantidad de asistentes, tanto públicos como privados, no son suficientes para los expertos consultados y se tomaron de forma tardía.

Para el doctor Francisco Moreno, quien es responsable de los pacientes con Covid-19 en el hospital Centro Médico ABC en la Ciudad de México, la situación que vivirá México va a ser igual a la de Italia o peor, según declaró al New York Times.

Alejandro Macías recodó que en 2008 la influena A H1N1 comenzó a circular en México durante 2008, hasta que en abril de 2009 se declaró como una nueva enfermedad, por lo cual el ex presidente Felipe Calderón y su equipo de salud decidieron qué hacer para evitar la propagación, lo cual incluyó medidas de distanciamiento social.

También se examinó a la mayor cantidad de personas posibles para rastrear la propagación del virus, asimismo se puso en cuarentena a los enfermos y a quienes pudieron haber tenido contacto con ellos.

A esta situación se sumó la disposición de grandes cantidades de medicamentos contra la gripe, que aunque no siempre fueron eficaces, ayudaron a muchos de los pacientes, incluso como apoyo emocional al saber de su disponibilidad.

Para su reportaje, Alex Ward también consultó a Carlos Petersen y Von Bauer, subsecretario de Planeación Energética de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón y quien ahora trabaja como consultor en la firma Eurasia Group, quien consideró que el gobierno de AMLO puede tener capacidad institucional con Hugo López-Gatell, quien tuvo un papel importante en la Secretaría de Salud en 2009.

