Recomienda Solalinde tomar té de manzanilla contra el "covit"

El sacerdote y activista social, Alejandro Solalinde, explicó a través de su cuenta de Twitter, que una forma de "protegerse" del nuevo coronavirus es tomar la combinación de tres tés: "manzanilla, té verde y diente de león".

A través de un mensaje de Twitter informó que la mezcla debe de tomarse tres veces al día, sin azúcar. Esta mezcla tiene efecto contra el "Covit", forma en la que Solalinde hizo referencia a la enfermedad Covid-19, de la cual ya se registran más de 600 mil contagios a nivel mundial y más de 30 mil muertes.

Tuits de Alejandro Solalinde sobre el coronavirus / Foto Twitter @padresolalinde

Durante la contingencia contra la pandemia de coronavirus Covid-19, Solalinde ha compartido videos en su cuenta de Twitter en los que se cuestiona si la enfermedad es un arma bacteriológica, algo que especialistas han rechazado en diversas ocasiones. Además, el pasado 22 de marzo pidió "investigar y castigarse" al quien haya provocado la pandemia. "Urge generar legislaciones que impidan esto".

Twitter @PadreSolalinde

5 preguntas y sus respuestas sobre la enfermedad por coronavirus Covid-19

La Organización Mundial de la Salud responde en su sitio web las preguntas más comunes sobre el coronavirus. Destaca que no existe cura o remedio para hacer frente a la pandemia.

¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar la COVID-19?

Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la Covid-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La Covid-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la Covid-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.

¿Qué es la Covid-19?

La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.