La Roma entrega suministros a sus aficionados más vulnerables

La Roma había prometido que ayudaría a sus abonados de más de 75 años, durante la cuarentena provocada por el coronavirus, y el club italiano lo cumplió.

Este domingo dio a conocer que desde el viernes se inició la entrega de despensas de alimentos y suministros médicos a sus seguidores más vulnerables.

A través de su fundación Roma Caras se dejaron los paquetes en las afueras de los hogares para que los aficionados no tuvieran contacto innecesario.

Algunos de los suministros que se encontraban en las cajas era: pastas, vino, cerveza, galletas, abobes, jugos, 10 cubrebocas, 10 pares de guantes protectores, cinco botellas de desinfectante y una bufanda de la Roma.

“Today this package arrived and my dad, who cannot do it directly, asked me to thank you, and the guys who carried the package, from the bottom of my heart. We feel like a big family 💛❤”

Barbara Borellipic.twitter.com/0AckbeAk1s

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2020