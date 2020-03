El Empire State recuerda a todos que se vive una situación de emergencia por coronavirus

Esta noche el Empire State en Nueva York, pintó sus luces de rojo para recordar lo importante que es la emergencia sanitaria que vive el mundo.

Por medio de redes sociales, una habitante de Nueva York, compartió un curioso llamado del Empire State para recordar que se vive una situación de emergencia en un lugar tan recurrido por turistas y locales desde hace muchos años.

The @EmpireStateBldg reminding us that the city is in the middle of an emergency. pic.twitter.com/50TjEjOogN

— Rita J. King (@RitaJKing) March 31, 2020