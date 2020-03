Gobernador de Lombardía visualiza un avance positivo frente al coronavirus

La región de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus en Italia, "va por el buen camino" en la lucha contra la pandemia, auguró hoy su gobernador, Attilio Fontana, quien llamó a no bajar la guardia.

"Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza", dijo en rueda de prensa.

Fontana llamó a mantener la guardia y respetar las restricciones de movimiento y el aislamiento de las personas: "Hay gente por la calle. Amigos, no… Si recuperamos la vida normal corremos el riesgo de que los resultados se vuelvan negativos", dijo.

"Estamos en una fase positiva pero debemos solidificarla", instó.

Por esa razón Lombardía pedirá al Gobierno que las restricciones, que deberían expirar el próximo 3 de abril, se extiendan al menos hasta final de mes, una prórroga que en Italia se da ya por sentada.

En la misma línea se expresó su vicepresidente, Fabrizio Sala, quien prevé que el pico de contagios esté "cerca" porque se ha constatado "un descenso en la aceleración de los contagios".

Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia, registra actualmente 73.880 casos positivos de coronavirus, de los que 25.302 están en Lombardía, según los últimos datos de Protección Civil, lo que ha puesto en jaque a todo su servicio hospitalario.

Mañana martes se presentará el hospital de campaña levantado en las instalaciones de la Feria de Milán y se espera que los primeros pacientes con Covid-19 lleguen a finales de semana, según ha explicado el consejero regional de Salud, Giulio Gallera.

También mañana entrará en funcionamiento la segunda unidad de cuidados intensivos creada en el hospital milanés de San Raffaele con el dinero recaudado por la "influencer" Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez.

Por otro lado el Fiscal milanés, Francesco Greco, ha prohibido que se practiquen autopsias en la ciudad hasta que termine la emergencia sanitaria por razones de seguridad ante el riesgo de saturar las morgues.

Los cadáveres de las personas que fallezcan serán entregados a las familias o las autoridades sanitarias sin que se les haga las autopsias, con la excepción de eventuales homicidios voluntarios, según la directiva interna del fiscal, divulgada por los medios.

En toda Italia han muerto ya 10.779 personas con coronavirus, de los que más de la mitad, 6.360 pacientes, eran de Lombardía.