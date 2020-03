'Epidemia de información' también afecta a la salud, alertan expertos

La información en tiempo real aunque puede ser benéfica para la población, también resulta contraproducente y causa miedo entre la población, sobre todo en momentos como los actuales en los que el mundo atraviesa por la pandemia de coronavirus

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron que los engaños y noticias falsas siempre prosperan en circunstancias de temor, ya que las crisis sacan lo mejor y lo peor de la sociedad.

“Las colectividades actuales no dejan de estar conectadas, pero en muchos sentidos las redes digitales no nos enlazan, sino que acentúan nuestro aislamiento. Además, aunque no es claro qué tan vulnerables somos, ni sabemos el alcance que tendrá el virus, lo cierto es que la epidemia de información afecta más a los que menos tienen, la naturaleza nos recuerda nuestra fragilidad”, afirmó Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).

Para el historiador de la medicina y enfermedades mentales de la Facultad de Filosofía y Letras (FfyL), José Antonio Maya, la alta exposición a redes sociales y medios de comunicación provocan un abanico de emociones, como miedo al contagio, al otro, al asiático, al migrante, debido a que la información ininterrumpida reafirman varios estereotipos.

“Como académico, el miedo no es lo que más me inquieta, sino los usos sociales y políticos que se le da entre la población; me preocupa que pueda hacer muros mentales para clausurar a los otros en sus derechos, como a caminar libremente por el planeta. Debe combatirse el estigma sobre quien pueda resultar infectado”, expuso.

Propagación del Covid-19

Verónica Montes de Oca, investigadora y especialista en demografía del IIS, destacó que la propagación del Covid-19 está relacionada con la desigualdad social y la edad de las personas, lo cual pone a prueba la capacidad de los Estados para reaccionar al virus.

“La pobreza y desigualdad son elementos centrales para ser más vulnerables ante la desinformación y el virus. El 60 por ciento de la población económicamente activa en México labora en el sector informal, si no trabaja no tiene ingresos y es mucho más vulnerable a la desprotección por parte del Estado, por lo que tenemos que repensar nuestra solidaridad, sororidad y relaciones cotidianas”.

Finalmente, Raúl Trejo dijo que es difícil hacer una balance de esta situación, pues todos los días cambia, “pero esto nos ha obligado a establecer nuevas formas de convivencia y tolerancia, no basta con la acción del Estado, estamos aprendiendo que el Estado y la sociedad no estamos separados”.