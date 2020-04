Alivio en cuarentena: ¿Cómo hacer con los niños que no soportan el encierro?

Ante la prolongación de las medidas de cuarentena, surgió una preocupación adicional al avance del coronavirus, Covid-19. ¿Qué hacer con los niños que necesitan salir a dar un paseo? ¿Cómo drenar adecuadamente el encierro?

El gobierno de Perú autorizó, este miércoles, a padres de niños con espectro autista, a salir a dar paseos cortos. "Desde hoy las personas autistas estarán autorizadas a realizar salidas terapéuticas que constan de paseos cortos en zonas aledañas a su domicilio por un tiempo máximo de 15 minutos acompañados de una sola persona", tuiteó el Ministerio del Interior.

Esta medida se une a una tomada en Italia, donde el beneficio incluye a todos los menores. El ministerio de Interior de Italia autorizó a los menores de 18 años a hacer caminatas cortas cerca de su casa y acompañados de un adulto.

Un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute.

Divieti e limitazioni in una circolare ai prefetti.#COVID19italia

📰➡️https://t.co/L423R6UCeI pic.twitter.com/vIKddSUSeJ

— Il Viminale (@Viminale) March 31, 2020