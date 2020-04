El príncipe Carlos supera la Covid-19; pide esperar tiempos mejores

El príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, instó este miércoles a los británicos a tener confianza y "esperar mejores tiempos", en su primer mensaje público después de recuperarse del Covid-19.

En un vídeo grabado para la organización benéfica Age UK, de la que es patrón, y difundido en Twitter, Carlos, sentado a la mesa de su despacho en su mansión de Birkhall (Escocia), envía ánimos a sus conciudadanos y agradece su labor a los servicios sanitarios y de emergencia.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ

— Clarence House (@ClarenceHouse) April 1, 2020