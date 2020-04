Alarma a Yanet García el ‘clima’ de incredulidad en México por coronavirus

A la conductora Yanet García, la pandemia por el coronavirus Covid-19 la tomó por sorpresa en Los Ángeles, donde se encuentra después de haber concluido su participación en el programa Hoy para estudiar inglés y seguir con su vertiginosa carrera como influencer.

En entrevista telefónica, “La chica del clima más sexy del mundo” confiesa que le resulta difícil de creer la respuesta que muchos mexicanos han tenido ante el brote del Covid-19, luego de que publicó un “post” en el que le recomendaba a la gente que se quedara en casa.

“Es un momento importante para que en México hagan conciencia, porque ¡muchísimas personas no lo creían! Me decían que era mentira, un invento del gobierno”, contó Yanet García en entrevista telefónica.

Yanet García, ¿qué te pareció la respuesta de tus seguidores ante esta situación?

Yo decía que no era posible que estuvieran diciendo eso, cuando hay gente que está muriendo. Creo que todos los medios deben difundir la seriedad (de la emergencia) porque mucha gente no lo cree y eso a mí me alarma.

Otras personas decían: ‘Es que yo tengo que salir a trabajar. No me puedo quedar en casa. ¿Quién va a mantener a mis hijos?’, y yo lo entiendo. Si tú tienes que salir a trabajar, hazlo, solamente toma tus precauciones.

Yanet García: Disciplina, constancia y calma

Yanet García nos invita a vivir momentos de reflexión / Cortesía | FitPlan

¿Qué has hecho tú y qué nos recomiendas para sobrellevar la cuarentena por el Covid-19?

Lo más importante es mantener la calma. A pesar de todo lo que se está viviendo y de todo lo que puede ser muy alarmante, creo que lo más importante es mantener la calma y mantenernos positivos.

Aunque no son vacaciones, el hecho de estar en casa es un gran momento para reflexionar, para pensar, para estar con la familia o con tu pareja o con quien tú estés y es momento de desconectarse un poco, de hacer ejercicio en casa y comer más sano. Creo que mientras sepas que lo más importante es tu salud es cuando empiezas a hacer estos cambios.

Yo les recomiendo que, en estos momentos tan delicados, la mejor manera (de enfrentarlos) es quedarnos en casa y cuidar nuestra alimentación para prevenir, para aumentar nuestro sistema inmune, porque es lo que más está afectando el coronavirus. Si tienes las defensas bajas, te afecta más y es por eso que hoy más que nunca hay que cuidar nuestra alimentación, por cuidar nuestra salud y prevenir esta enfermedad.

¿Cómo ha sido tu experiencia ante el Covid-19 estos últimos días?

Lo estoy viviendo de una manera diferente, porque ahorita estoy en Los Ángeles, y aquí en Estados Unidos la situación es muy diferente a la de México.

Allá todavía no hay tantos infectados, aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Los Ángeles, ya cerraron todos los gimnasios, restaurantes, cines, todo Rodeo Drive está cerrado y han tomado medidas súper extremas. El gimnasio que tenemos en el edificio donde yo vivo también lo cerraron.

Creo que están haciendo lo mejor que pueden para prevenir y creo que en México todavía no habido tantos casos y creo que están todavía con muchas actividades. Aquí ya cancelaron todo.

¡No hay excusas! Siempre hay forma de hacer todo, asegura Yanet García / Cortesía | FitPlan

¿Cómo estás afrontando y adaptándote a una vida alejada del contacto social y las actividades fuera de casa?

Estoy viviéndolo con mucha paciencia, tratando de transmitir a mis seguidores un mensaje de quedarse en casa porque, hasta ahorita, es la mejor ‘vacuna’ que tenemos para prevenir.

Yo lo veo como una manera de aprovechar este tiempo, de quedarte en casa para reflexionar, para planear qué es lo que quieres hacer en el futuro. Para valorar lo que tienes y ser agradecido. Creo que todo está en la mente en cómo visualices.

Es muy fácil también jugar con la mente y decir: ‘Ya no quiero estar en casa’ y frustrarse por lo que va saliendo. Pero en realidad yo siempre he sido muy positiva y eso es lo que me gusta tomar lo que venga, lo que sea, de la mejor manera y verle el lado bueno.

¿Cómo has adaptado tu estilo de vida saludable para que sea posible mantenerlo en casa, durante la cuarentena?

Yo siempre he dicho que no hay excusas, mientras uno tenga ganas encuentra la manera de hacer todo. En un rato más voy a cocinar mis comidas de la semana, porque realmente no quiero comer fuera, porque los restaurantes que quedan abiertos venden solamente para llevar.

Tomé la decisión de quedarme en casa, de comer y preparar todo aquí, para prevenir. Y aunque no tengo máquinas (de gimnasio), hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa, para mantenernos en forma.

La vida es un equilibrio y estoy enfocada, estoy estudiando inglés en Los Ángeles, pero cerraron la escuela y tuve que dejar de estudiar. Entonces es un buen tiempo para repasar todo lo que he aprendido, las lecciones, y es tiempo también de crear nuevo contenido, de reírme un poco, yo sola, del tiempo que voy a estar aquí, pero también está padre compartir estos momentos con nuestros seguidores.

¿Qué reflexiones nos sugieres para estos momentos?

Yo he decidido leer todos los días. Yo les recomiendo que empiecen a leer más. Les sugiero que preparen sus comidas en casa, que cuiden más su alimentación, que tomen más agua, que preparen fruta para las botanas, que vean más películas. Ya no vamos a tener tantas distracciones de fuera.

Es importante tomar este tiempo para agradecer y enfocar nuestra energía en lo que viene. Porque muchas veces no valoramos y esto es hacer conciencia de que somos afortunados de tener tantas cosas y a veces no lo apreciamos.

¿Qué te hace pensar que al pedirle a tus seguidores que se quedaran en casa durante la cuarentena dudaran de la seriedad de la emergencia?

Parecía más un ataque que hacer conciencia. A lo mejor muchas personas no lo saben, pero en Italia y en otros países no pueden salir de sus casas y están en cuarentena y cada día las cifras (de contagiados y muertos) han aumentado muchísimo.

Entonces, es lamentable todos los muertos que está habiendo en Italia, en Estados Unidos, en Corea, en España y los que ya hubo en México y en todo el mundo. Es muy lamentable.

Por eso les digo: ¡Cuídense, cuídense bastante! Porque mucha gente no lo está tomando con la seriedad que deberían. ¡México, no se confíen! ¡Cuídense mucho!

