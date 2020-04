Colegiaturas deben pagarse pese a emergencia sanitaria, determina Profeco

Las colegiaturas deben pagarse aunque se haya declarado la emergencia sanitaria en México por la pandemia de coronavirus, ya que el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no elimina esta obligación.

‘Drones por México vs Covid-19’: una iniciativa para combatir el coronavirus desde el aire "Hice un llamado a todos los droneros (pilotos de drones) de México para poner su talento y sus equipos a favor de la sociedad"

El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que la contingencia está denominada por una cusa de fuerza mayor, por lo que los proveedores, en este caso las escuelas privadas, no pueden dar clases presenciales.

Sin embargo, muchas de ellas implementaron clases en línea, debido a esto el cobro de las colegiaturas de marzo y abril tendría que ser considerado bajo circunstancias especiales, dado que la clase virtual reduce gastos en servicios de luz, agua y otros para los planteles.

Empresarios presentan plan a AMLO para reactivación económica El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar dijo que harán una propuesta de sus programas "y ver cómo se ayuda".

“Es conveniente que las escuelas y los padres de familia o alumnos, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos, como parcializarlos, meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad, pero se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular. Los colegios cuentan con los medios virtuales para poder conciliar con los consumidores sin tener que desplazarse físicamente”, dijo Sheffield Padilla.

Finalmente, dijo que la emergencia sanitaria no es pretexto para no cumplir con las obligaciones de lago de los consumidores, ya que no recibe clases debido a una causa de fuerza mayor.