Coronavirus en México 2 de abril: dónde y a qué hora ver la conferencia de prensa matutina

A las 7 de la mañana esta pautada una nueva conferencia de prensa encabezada por el presidente , Andrés Manuel López Obrador y parte del Gobierno Federal, donde se espera que presente un nuevo balance sobre la crisis sanitaria y económica que ha generado el Coronavirus COVID-19.

En el último reporte entregado por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se indicó que número de casos confirmados con el contagio del virus en el país, es de 1,374, lo que representa 159 casos más.

Durante la conferencia de prensa realizada por el mandatario, la mañana de este miércoles 1 de abril, rechazó la idea de detener el Metro, a pesar de haber admitido el impacto negativo que este conlleva.

"No se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el Metro, que los que usan el Metro -eso lo puede hacer el gobierno- se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial lo mejor es quedarnos en casa".