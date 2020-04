Conmovedor: médicos se arrodillan y rezan por pandemia de COVID-19

La pandemia del nuevo coronavirus ha generado una de las mayores crisis mundiales de la historia moderna y, en tiempos de redes sociales, diversas imágenes de la crítica situación conmueven a personas de todo el mundo.

Tal es el caso de las fotos y videos provenientes de centros de salud de los Estados Unidos, uno de los países más afectados por el virus.

Médicos, enfermeros y demás miembros del personal de salud provocaron emoción en redes sociales a través de videos en los que se les puede ver rezando arrodillados previo a entrar a sus jornadas laborales para enfrentar la COVID-19.

La clínica de Miami, Florida, Jackson South Medical Center, en Twitter, publicó una imagen en la que aparecen varios miembros de su personal sanitario arrodillados rezando para prepararse a recibir los pacientes contagiados.

"Así es como comenzamos nuestra mañana hoy. Nuestro equipo hizo una oración, pidiéndole a Dios orientación y protección mientras estamos en el trabajo, y para mantenernos seguros a nosotros y a nuestras familias". – Danny Rodríguez, técnico senior de emergencias, Jackson South Medical Center.

"This is how we started our morning today. Our team said a prayer, asking God for guidance and protection while we are at work, and to keep us and our families safe." – Danny Rodriguez, Senior ER tech, Jackson South Medical Center pic.twitter.com/3BhkhZFrpO

Desde Nueva York también circulan imágenes de un grupo de médicos que hacen alabanzas en el suelo para pedir por su salud y la de sus pacientes.

This is the most EMOTIONAL video i have seen today

Health workers praying to God before start of work

Mind you Italy have lost 51 doctors to #COVID19

And another thing I noticed

• Fully kitted with PPE

God will definitely help us but we need to help ourselves first!!! pic.twitter.com/eyyFFPtBHO

— sports Dokita🏆🇳🇬🇨🇦 (@Sports_Doctor2) March 30, 2020