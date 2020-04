Tras crisis en Guayaquil, Lenin Moreno admite que datos oficiales "se quedan cortos"

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mencionó este jueves que los registros oficiales de muertes en Guayaquil "se quedan cortos a la realidad". Ordenó que se transparenten los datos de los casos de coronavirus en el país, ya que simplemente en el estado de Guayas, cuya capital es Guayaquil, se estiman de 2500 a 3500 muertos, cuando el reporte oficial es de 84.

"He dispuesto que se transparente la información por dolorosa que esta sea. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de fallecimientos, como de contagios, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención", indicó Moreno en un mensaje a la Nación.

Hasta el 2 de abril, Ecuador reporta 3163 casos positivos y 120 fallecidos en el país. Guayas es la provincia con mayor número de casos: 2243. Al referirse a esta cifra, el presidente Moreno indicó que "no significa que sean los únicos contagiados".

Debido a la gravedad de la situación, el presidente Lenín Moreno, informó este jueves de la extensión hasta el 12 de abril de la restricción de la jornada laboral en Ecuador y avanzó que un día después de la nueva fecha existirá un "semáforo" con restricciones distintivas para cada provincia, que serán catalogadas por los colores rojo, naranja y verde de acuerdo a su situación sanitaria.

3 preguntas con…

Christian Llerena, director editorial de Metro Ecuador

¿Qué está pasando en Guayaquil?

Te puedo decir que es una situación un poco difícil. Al inicio podría pensar que las cosas se escaparon de las manos. La gente no tomó conciencia sobre la situación que se estaba viviendo y la gravedad que pueda tener esta enfermedad y lógicamente, tomarlo a la ligera desembocó en este tipo de cosas. Todos hemos visto que en las noticias internacionales han salido imágenes, videos de los fallecidos en las calles y en las casas. Muchas cosas son verdad y otras son falsas otras.

Creo que se les fue de las manos el control de los cadáveres. Recordar que se prohibió en la ciudad el retiro de cadáveres, inicialmente por tener miedo a que estén infectados de Covid-19 y que tenían que hacerles los exámenes para definir si tenían Covid-19 y llevar un tratamiento especial para ser trasladados, analizados y después enterrados o cremados.

Familiares y personal del cementerio Jardines de la Esperanza esperan para enterrar a presuntas víctimas del nuevo coronavirus en ataúdes que las autoridades envolvieron en plástico en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 1 de abril de 2020. / Foto: AP

Pero en una ciudad siempre hay muertos también de otras dolencias (edad, por infartos, por enfermedades preexistentes, etcétera). Esos muertos tampoco pudieron ser trasladados porque no existía un protocolo que avale este transporte sin identificar cuáles eran de Covid-19 y cuáles serán realmente por las otras muertes. El Gobierno, para mí pensar, demoró mucho en este proceso y eso ocasionó que el traslado de los muertos se demore.

Recientemente el Gobierno del presidente Lenín Moreno confirmó que antes se hacía una recolección de 30 fallecidos diarios, no solamente de Covid-19, sino de todas las enfermedades y de Covid-19. Ahora se hace la recolección de 150 cuerpos diarios.

Al no tener ese protocolo ocasionó que muchos fallecidos no fueran transportados desde su casa, porque también, recordar que estamos en cuarentena y no podía salir la gente de sus hogares.

Leve mejoría

La situación ha mejorado. El Gobierno formó un equipo especial solo para la recolección de cadáveres y se cumplen los trámites legales, porque también eso fue otro problema. Ahora ya se está moviendo mucho mejor, pero lógicamente vemos los rezagos y las imágenes que han provocado. En algún lugar y en algunos momentos, son imágenes reales, me duele decirlo.

Lastimosamente, muchos medios internacionales viven de esa carencia humana de reflejar esas imágenes en la calle o mostrar ese tipo de cosas de la decadencia humana. Realmente es muy penoso. Sin embargo, eso es lo que ocurrió. No hay cómo ocultarlo. Eso pasó y ahora está tratando de controlarse.

Ya se está preparando un terreno para que cada fallecido tenga su fosa y no como se había señalado inicialmente, una fosa común.

¿La crisis en los servicios funerarios en Ecuador incrementó el costo?

Los costos de los servicios funerarios no han aumentado. Es más, el gobierno está cubriendo para la gente que no tiene recursos y aquellos que iban pagando en seguros su velatorio anticipado y sus nichos, las empresas lo están cumpliendo.

Ahora que la lupa está sobre los servicios funerarios, si se llega a detectar sobre costos, hay una orden de ejercer inmediatamente acciones penales porque están atentando contra la humanidad de las personas. Irán directamente a la cárcel, es lo que ha señalado el Gobierno.

Apoyo a las personas más necesitadas en Ecuador / Foto: AP

Los servicios funerarios ya se están movilizando. Ya pusieron horarios extendidos, pueden trabajar 24 horas y ellos no están en cuarentena, no están restringidos. No ha habido ese tipo de denuncia o más sonado realmente mucho en ese sentido.

¿Y en el resto del país, cuál es la situación del coronavirus en general?

Realmente creo que vivimos dos realidades. La que se vive en Guayas, donde su capital es de Guayaquil, y la que vivimos en el resto del país. Al inicio de esta pandemia, se tomaron medidas distintas en Quito que fueron mucho mejor acatadas. Al igual que el resto del país, los casos son mínimos.

Sin embargo, Guayas concentra realmente el 75% de los casos, eso es otra realidad. La gente no tomó conciencia sobre eso. Hasta ahora el Gobierno está diciendo que tienen que tomarse medidas mucho más fuertes, porque ahí los casos siguen en contacto. La gente realmente no entiende que tienen que acatar los toques de queda. Hay algo de aceptación en Guayas sobre esta situación y es por eso que vemos desbordado.

Foto: AP

Próximas pruebas

No tenemos la infraestructura tecnológica todavía para detectar todos los casos. La próxima semana tendremos una máquina que analice mil pruebas para detectar cuántos casos tenemos. Tenemos, hasta el momento, más de 3270 casos confirmados a nivel nacional, pero tenemos más de 3200 sospechosos, de los que se estima que entre 70% y 80% pueden ser positivos.

Yo creo que uno de los factores principales para este problema fue la desobediencia de las personas y no tomar una decisión de protegernos y de tomar en serio las cosas.

También la demora del Gobierno en tomar medidas más radicales, especialmente en la provincia del Guayas.