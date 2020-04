Paciente con COVID-19 golpea y muerde a enfermera en China

Circula en redes sociales un video que muestra a una enfermera luego de ser atacada por un hombre contagiado de COVID-19 en China.

De acuerdo a un usuario que radica en China, cuatro nigerianos dieron positivo a Coronavirus y fueron puestos en tratamiento de forma gratuita en el país asiático. Sin embargo, fue uno de ellos quien golpeó, empujó y mordió a una enfermera, presuntamente en Cantón, China.

Hello Nigerian friends, I shared last week that 4 Nigerians were tested positive in China and under treatment, for free. Now I need to tell you one of them has brought SHAME to the Nigeria I have been defending. He beat the nurse, pushed down the nurse and bit her. https://t.co/HPMK154XZy

