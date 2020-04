Coronavirus retrasa extradición de Emilio Lozoya y Alonso Ancira

La extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, está detenida por la pandemia de coronavirus, ambos fueron detenidos en España, uno de los países más afectados por esta crisis sanitaria, la cual tiene suspendidas la mayoría de las diligencias judiciales, entre ellas las extradiciones que se siguen en la Audiencia Nacional de España.

El abogado de Alonso Ancira, Manuel Ollé, declaró a El Universal que el dictado de extradición de su cliente está suspendido, ya que así lo acordó el Consejo General del Poder Judicial en relación con todas las actuaciones judiciales que no sean urgentes.

“En nuestro caso, como sólo se trata del dictado de un auto, entendemos que no se conculca ningún derecho, dada la difícil situación que vivimos”, dijo.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la Audiencia Nacional no ha tramitado ninguna orden de extradición, pues sólo se atienden los casos más urgentes en medio de la crisis sanitarias que vive el mundo, lo cual llevó al gobierno español declarar el Estado de Alarma y el confinamiento en casa de todos los ciudadanos que no trabajen en la sanidad o en sectores esenciales para no paralizar totalmente la economía.

Ancira está en libertad bajo fianza y ha declarado su inocencia, además se considera un perseguido político y que México es un país sin leyes, lo cual no le garantizaría un proceso justo.

Su detención ocurrió en mayo de 2009 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, ya que contaba con una orden de arresto internacional girada por el gobierno mexicano en la cual lo acusaron de fraude y corrupción.

En el caso de Emilio Lozoya, él se encuentra preso en la cárcel de Navalcarnero en Madrid, tras su detención por la Interpol el 12 de febrero en la provincia de Málaga, cundo salía de un lujoso conjunto residencial.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delitos graves de corrupción, entre ellos haber recibido sobornos por diez millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecth.

Se esperaría que una vez que se levante la emergencia sanitaria se retomen los procesos de extradición; sin embargo, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros del Gobierno español, quien decidirá si entrega a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira a la justicia mexicana si la Audiencia Nacional lo aprueba.

