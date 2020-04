Reciclaje urbano por coronavirus: los espacios que pasaron a ser hospitales y morgues

Las imagenes de los chinos construyendo hospitales provisionales por el coronavirus dieron la vuelta al mundo. Esa situación se ha replicado en muchos otros países, en los que se ha aplicado reciclaje urbano y se ha cambiado el uso, temporalmente, de algunos edificios.

La intención es atender pacientes enfermos por coronavirus, Covid-19, la pandemia que azota al planeta. En Madrid, por ejemplo, se habilitó una pista de patinaje sobre hielo como morgue.

El conteo de la Universidad John Hopkins (Estados Unidos) cifra en 130.759 casos de coronavirus los que están positivos en España. Este es el segundo país más afectado por la pandemia.

El Pabellón de Ferias de Madrid (Ifema) fue habilitado como hospital para atender hasta 5.000 pacientes, 400 en cuidados intensivos. Los médicos han denunciado que allí no hay condiciones ideales para tratar a los pacientes, reseñó el diario El País.

Lima echó mano del complejo Panamericano, un conjunto de seis torres de apartamentos donde residieron los atletas de los juegos Panamericanos 2019, informó RPP. "Se habilitaron dos torres, para un total de 3.000 pacientes que necesiten aislamiento", dijo el presidente Martín Vizcarra.

La medida de confinamiento obligatorio no dejó fuera a los muchos indigentes de la capital peruana. Para ellos se habilitó un refugio en la plaza de toros de Acho, reseñó Agencia Andina.

Una morgue improvisada con carpas fue instalada a las afueras del Hospital Bellevue de Nueva York, informó CNN. También se han llevado a la Gran Manzana, unidades de remolque refrigeradas para almacenar los cuerpos.

I will just leave this here. Temporary morgue at NY's Bellevue Hospital. DND is sending 85 more. pic.twitter.com/32hVQ47FZB

— Glenn McGillivray (@ICLRCanada) April 4, 2020