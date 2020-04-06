Dan de alta a Rüstü Reçber tras ser tratado por coronavirus

El ex futbolista turco, Rüstü Reçber, guardameta de la selección nacional y que entre 2004 y 2006 jugó en el Barcelona, fue de dao de alta tras pasar 11 días ingresado en un hospital afectado por Covid-19, informó este lunes su esposa, Isil Reçber.

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"Tras un duro proceso de once días, mi marido recibió el alta", escribió Reçber en su cuenta oficial de Instagram con una foto en la que posa junto al ex jugador.

Isil Reçber informó el 28 de marzo del ingreso de su marido tras dar positivo en una prueba de coronavirus, y el jueves pasado señaló que el deportista evolucionaba "de forma estable", dejando entrever cierta gravedad del cuadro clínico.

"A pesar de que mi marido es deportista, no fuma y se cuida, le ha afectado de esta manera. Para los fumadores es mucho más crítico", escribió entonces, y hoy reiteró su consejo de que "dejar los malos hábitos" es importante para hacer frente a la infección.

Rüstü Reçber, de 46 años de edad, jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de militar en el Barcelona fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.