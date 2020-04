Funcionario en Oaxaca, infectado por Covid-19, huye de hospital y tose frente a trabajadores

Tras ser diagnosticado como positivo al coronavirus Covid-19 el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca en el Istmo, Daniel López Regalado fue internado aún sin ameritarlo al Hospital Regional Presidente Juárez de Oaxaca (ISSSTE Oaxaca) en donde se molestó al no tener un médico de cabecera, lo que motivó que se levantara de la cama y salir escupiendo y tosiendo al escapar del nosocomio.

Según versiones de los trabajadores del nosocomio el paciente ingresó el pasado jueves alrededor de las 7 tarde, por sus propios medios, con diagnostico positivo aunque no requería hospitalización ya que no presentaba dificultad grave para respirar, fue ingresado al área de aislados porque tenía hepertermia, le administraron un retroviral oseltamivir, levofloxaxino, paracetamol y metamizol por la hipetermia, y estuvo bajo vigilancia a través monitor.

Señalan que el paciente estuvo tranquilo el día viernes hasta las 2 o 3 am, pero después se mostró inquieto quería ver a su familia, a sus amigos, por lo que le dieron medicamento para tranquilizarlo.

Pero el sábado comenzó de nuevo a molestarse diciendo que el ISSSTE no servía, que no se imaginaba un servicio tan de baja calidad, y el domingo fue más agresivo, quería un médico de cabecera pero por ser fin de semana sólo había un médico de guardia, por lo que pidió su alta voluntaria y como no se lo quisieron dar quiso escapar, en un primer intento no pudo salir porque el área de aislados se abre por fuera, sin embargo más tarde en un descuido de los trabajadores salió corriendo del lugar y ningún policía quiso agarrarlo por el riesgo.

Las familias que por razones de evitar el contagio no se les permite estar en la sala de espera, se encontraban en la explanada lugar donde pasó el paciente asustándolos porque se quitó la mascarilla N95 y empezó a toser .

Tras los hechos, valiéndose de su influencia fue recibido en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), donde trabajadores de la Jornada Diurna preocupados por la conducta del médico López Regalado, suscribieron una carta dirigida a la enfermera Laura Idalia Sánchez Chávez, secretaria general del SNTSA Sección 96 para manifestarle su inconformidad por el riesgo que representa la actitud del paciente hacia su salud, misma que circula en el hospital del ISSSTE y en las redes sociales.

Ante ello, responsabilizaron al director del HAREO, Eduardo Revilla Rodríguez por haberlo aceptado a dicho usuario teniendo el antecedente de lo acontecido en el ISSSTE Oaxaca.

Por su parte, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, señaló que oficialmente no le han notificado por parte de los directivos del ISSSTE sobre la actitud del paciente mientras estuvo internado en ese hospital, “conozco del caso por lo que circula en las redes, oficialmente no me lo han hecho saber”, dijo.

“Lo que tengo entendido fue atendieron al paciente como a cualquier otra persona no por su condición de Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de los SSO y por lo tanto no tendría porqué tener tratos de privilegios”.

Sin embargo, mencionó que el hospital se rige en base a ciertos reglamentos internos los cuales todo paciente debe acatar, y si las cosas son como se dice, que al final son actitudes personales del paciente lo cual no se debe permitir y en su caso puede ser acreedor de sanciones desde una amonestación hasta de tipo penal, finalizó.

