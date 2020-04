Covid-19 no se contagia a través del periódico por la porosidad del papel

Hasta el momento, ninguna evidencia científica apunta a que el Covid-19 se contagie por medio de los periódicos y esto se debe a varios factores. En primera instancia se encuentra la porosidad del papel; la esterilidad proporcionada por la tinta y que el proceso de impresión se halla cada día más automatizado.

Earl J. Wilkinson, CEO de la International News Media Association (INMA), publicó un amplio estudio en el que expone que las características del papel hacen poco probable la transmisión del virus al manipular los ejemplares de los diarios.

Con base en información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Journal of Hospital Infection, el National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), así como el John Innes Centre, exponen que el virus sobrevive por más tiempo en superficies lisas como el acero inoxidable.

La propia OMS sostiene que “la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa Covid-19 mediante un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas, también es reducida”.

Por ejemplo, los investigadores encontraron que el virus todavía era viable después de tres días en plástico y acero inoxidable. Sin embargo, destaca que la fuerza del virus disminuye rápidamente cuando se expone al aire.

Así, según cálculos de los investigadores, el virus pierde la mitad de su potencia cada 66 minutos; después de tres horas tiene sólo un octavo de su capacidad infecciosa, y seis horas después conserva apenas 2% de su potencial.

Retoma también un estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la UCLA y los científicos de la Universidad de Princeton, el cual mostró la estabilidad variable del coronavirus en diferentes superficies. “A través de aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón, los niveles más bajos de posibilidades de transmisión de coronavirus fueron el cobre debido a su composición atómica y el cartón, presumiblemente debido a su naturaleza porosa”.

Y dado que el papel periódico es más poroso que el cartón, la viabilidad del virus es aún más corta.

Por su parte, George Lomonossoff, virólogo del John Innes Centre en el Reino Unido, desacreditó la idea de la transmisión a través del papel periódico: “Los periódicos son bastante estériles debido a cómo se imprimen y el proceso por el que han pasado”.

Adicionalmente se encuentra el hecho de que cada vez los métodos de impresión se encuentran más automatizados.

A nivel mundial prevalecen las recomendaciones de evitar el contacto social para disminuir la posibilidad de contagios de coronavirus y ante esta situación, Publimetro continúa con el compromiso de mantener informada a la audiencia, bien sea a través de su versión impresa o en digital: web y redes sociales. PUBLIMETRO.

LAS CLAVES

Regulaciones

La Norma Mexicana NMX-N-103-SCFI-2009 publicada por la Secretaría de Economía en el año 2009, y que sigue vigente, establece los parámetros de diversos papeles, la cual destaca que la porosidad en los que son usados para escritura e impresión influye en la absorción de las tintas.

Dicha norma establece un procedimiento a seguir para la determinación de la porosidad del papel, que se basa en el tiempo en que un volumen de aire (100 mL), atraviesa al papel, a una presión controlada y área determinada.

Para determinar este resultado se utiliza un aparato tipo Gurley-Hill y se expresa en segundos por 100 mL.

La porosidad es influenciada por la refinación, encolado, prensado y calandrado, aplicándose a cualquier tipo de papel.

La magia de la impresión

Cada noche, luego del proceso de edición de información –que debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus el equipo de Publimetro realiza de manera remota­– las páginas se envían en PDF a imprenta para su procesamiento.

En la imprenta, llamada también rotativa, se procesan las láminas mediante un sistema digitalizado para luego enviarlas a impresión.

Cada página se hace sobre cuatro planchas de aluminio: cian, magenta, amarillo y negro.

Ya en la rotativa se organiza el papel en prensas diferentes que llevan a cabo la impresión.

En estas enormes máquinas cada página pasa varias veces, de forma tal que los colores se van colocando uno encima del otro y salen en una especie de tendedero continuo que se mueve a gran velocidad.

La misma máquina realiza el proceso de cortado, doblado e intercalado de las páginas, por lo que el personal de la rotativa prácticamente no interviene en la elaboración, sino más bien en la manipulación de la rotativa.

Finalmente los diarios son entregados a los repartidores, quienes lo distribuyen siguiendo las recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19.