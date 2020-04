Grupo de Puebla se reunirá para debatir ideas frente a la crisis mundial por Covid-19

El ex candidato presidencial chileno y uno de los impulsores del Grupo de Puebla –que esta semana se reunirá de manera virtual para debatir sobre la materia- abordó la situación mundial actual producto de la pandemia, recalcando que “se requiere preparar, desde ya, el día después” de la crisis.

Este viernes, la agrupación internacional de líderes progresistas, Grupo de Puebla, se reunirá de manera virtual para debatir ideas y hacer frente a la crisis mundial tras la pandemia.

En la instancia, los miembros del movimiento informarán –durante 90 minutos- sobre la situación de cada país de la región para luego abordar propuestas económicas y políticas para enfrentar la pandemia.

El encuentro será dirigido por el chileno y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, quien junto al ex presidente de Colombia Ernesto Samper; el actual mandatario argentino Alberto Fernández y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante, fundaron del foro que actualmente reúne a representantes de 14 países, entre ellos, 10 ex presidentes.

“Solamente la solidaridad entre los países, la coordinación, la armonización de las políticas y la colaboración, permitiría resolver una crisis que no es solo financiera, es una crisis de la economía real”, explica al respecto Enríquez-Ominami, enfatizando que “lo primero es inyectar –evidentemente- liquidez, pero eso no es suficiente”.

“Se requiere preparar desde ya, el día el día después, y eso hay que hacerlo con las grandes potencias coordinadas, buscar que estas economías recuperen –rápidamente- una cierta capacidad productiva y, al mismo tiempo, garantizar hoy a través de deuda y de otros mecanismos, el acceso a los bienes básicos para sobrevivir y para vivir esta pandemia”, dice categórico.

En la misma línea, Enríquez-Ominami alude a la propuesta del mandatario argentino Alberto Fernández –también fundador y miembro del Grupo de Puebla- al G-20, que apuntan a la globalización de la solidaridad, al fin de los bloqueos, al reconocimiento de la insostenibilidad de las deudas de los países, y la creación de un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria.

“Como Grupo de Puebla hemos apoyado unánimemente la propuesta de Alberto Fernández, pero eso tiene que hacerse –evidentemente- con la capacidad política y económica de todas las economías. Aquí sí que la coordinación y el multilateralismo es más importante que nunca”, reitera.

Y puntualiza que una de las preocupaciones del movimiento y que serán abordadas en la videoconferencia de este viernes, es analizar los errores de algunos gobiernos en los que “la demora en entender la necesidad de medir, sea cual sea el tipo de cuarentena”.

“Se necesita entender que eso tiene que hacerse con mucha ayuda del Estado, además de mejorar el manejo de información en general. Ahí ha habido un problema y, en algunos casos, también cierta indolencia frente a la ciencia”, concluye Marco Enríquez-Ominami.