Mercedes readapta su fábrica para producir respiradores

El equipo de Fórmula 1, Mercedes, reveló este martes que sus instalaciones para la fábrica de motores con sede en Brixworth (Reino Unido) fueron enteramente readaptadas para la producción de máquinas de ayuda respiratoria para ayudar a los pacientes concoronavirus.

Ronaldinho sale de la cárcel, tendrá arresto domiciliario

Paige Spiranac practica el golf con sus senos

'Mercedes-AMG High Performance Powertrain' señala que trabaja con ingenieros del University College London para realizar ingeniería inversa en máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) que recibieron la aprobación para su uso la semana pasada.

After a UK Government order for up to 10,000, the devices are being produced at a rate of up to 1,000 a day and the entire HPP Brixworth facility has been re-purposed to meet this demand.

Learn more about Project Pitlane and how the CPAP device works 👉 https://t.co/3jzOwB3Lh4 pic.twitter.com/dkP8jSSK6h

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 7, 2020