Se aplaza el GP de Canadá de la Fórmula 1

El Gran Premio de Canadá, previsto para entre el 12 y el 14 de junio y que iba a dar comienzo al Mundial de Fórmula 1, fue aplazado por la pandemia de coronavirus, la novena cita del calendario que se ve obligada a hacerlo, confirmaron los organizadores de la carrera.

"Habríamos tenido el honor de organizar la primera carrera en el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020. Este aplazamiento no fue una decisión que haya sido fácil o se haya tomado a la ligera", señalaron los promotores de la cita canadiense, "entristecidos" por tener que posponer la carrera.

Además, aseguraron que durante mes pasado estuvieron "en comunicación constante" con la Fórmula 1 y representantes de la ciudad de Montreal y de los gobiernos provinciales y federales. "Hemos escuchado las recomendaciones emitidas por los funcionarios de salud pública y como resultado directo de la pandemia de Covid-19 estamos siguiendo la guía experta proporcionada por las autoridades", indican.

