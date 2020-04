Turistas extranjeros agreden a reportera en playas de Puerto Vallarta

Captan en video a dos hombres extranjeros insultando y amenazando a una periodista por grabarlos en una playa de Puerto Vallarta en plena pandemia por COVID-19.

La mujer que se identifica como reportera grabó el momento en que fue agredida por dos hombres en la Playa Los Muertos, aún con las medidas restricción y cierres de playas impuestas en toda la República Mexicana.

La periodista que arribó a la playa e inició la grabación al notar la presencia de turismo en ella, narró que la gente continuaba con actividades recreativas pese a los llamados del gobierno a evitar lugares públicos.

Fue ahí cuando enfocó a dos hombres de la tercera edad, extranjeros quienes comenzaron a insultarla, la comunicadora expresó que sólo hacía su trabajo. Sin embargo, uno de los hombres intentó quitarle el teléfono exigiendo que dejara de grabarlos, pues necesitaba su autorización para hacerlo.

Pocos minutos después el segundo hombre se acercó a ella, la periodista les informó que reportaría este incidente a las autoridades, a lo cual respondieron que 'hiciera lo que quisiera'. Sin embargo, luego de que repitiera que los denunciaría, uno de los implicados insinuó que "agredirla sería muy triste", por lo que lo mejor sería que abandonara el lugar.

El video se viralizó en redes y llegó hasta los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México; debido a que se desconoce la nacionalidad de los hombres, ambos embajadores pidieron disculpas y reiteraron su apoyo para solicitar a cualquier extranjero en México permanecer en sus hogares.

¡Que vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de 🇺🇸 o 🇨🇦, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas 🇺🇸 q vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia?

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) April 7, 2020