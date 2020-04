Con show de luces, Wuhan centro de la pandemia china levanta cuarentena

Con un espectáculo de luces se marcó el fin de la cuarentena que ha servido de modelo para los países del mundo que combaten el coronavirus.

Luego de 11 semanas, las autoridades chinas ya están permitiendo a los residentes de Wuhan entrar y salir de la enorme ciudad donde comenzó la pandemia.

Pasada apenas la medianoche de este miércoles, los 11 millones de habitantes pueden salir sin una autorización especial, siempre que una aplicación obligatoria en el teléfono celular que combina el rastreo de datos con la vigilancia del gobierno muestre que están sanos y que no han tenido contacto reciente con un enfermo del virus.

Así vivían la Cuarentena en Wuhan

Tong Zhengkun, residente de Wuhan contó su experiencia en la cuarentena.

"No he salido por más de setenta días", dijo este hombre. "Es mi primer día afuera. Estoy muy emocionado. Estar adentro por tanto tiempo me volvió loco".

El espectáculo de luces se realizó en las márgenes del río Yangtze. Desde los terraplenes y puentes la gente coreaba "¡vamos, Wuhan!" o cantaba el himno nacional.

Las restricciones en la ciudad donde se registraron la mayoría de los más de 82 mil casos y 3 mil 300 muertes del país se han relajado gradualmente en las últimas semanas al reducirse los casos nuevos. Las cifras oficiales del martes no registran casos nuevos.

Si bien la veracidad del recuento chino está en duda, la cuarentena sin precedentes en Wuhan y su provincia, Hubei, ha resultado lo suficientemente eficaz para que la imiten muchos países alrededor del mundo.

Durante los 76 días de cuarentena, los habitantes de Wuhan podían salir de sus casas para comprar comida o cumplir otras tareas consideradas absolutamente necesarias. Para salir de la ciudad era necesario poseer documentos que demostraban que uno no representaba un riesgo para la salud y una carta que dijera a dónde iba y por qué.

Los habitantes de otras partes de Hubei recibieron permiso para salir de la provincia hace unas tres semanas, siempre que gozaran de buena salud.