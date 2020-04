Insumos médicos comprados a China, originalmente eran mexicanos

El gobierno de México compró a proveedores chinos 10 toneladas de equipo de protección médica para hacer frente a la pandemia de Covid. 19 en el país.

Sin embargo, se recompraron los mismos cubrebocas que México le vendió al país asiático en febrero pasado, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en una entrevista con el corresponsal de The Economist, Richard Ensor.

El funcionario justificó que la venta se dio debido a la necesidad del país asiático en ese momento, además de que hubiera significado una falta económica.

Sin embargo, negó que fueran adquiridos con un sobre precio 30 veces mayor a su venta, aunque advirtió que encontrar los suministros para el personal médico resultó todo un desafío, por lo que se obtuvieron en pequeñas proporciones.

"Tal vez deberíamos haberlo hecho en retrospectiva. No lo hicimos No se consideró «tenemos que hacerlo» y, de hecho, China tenía la necesidad, China tenía el poder, es decir, localizar los suministros. Y no es 30 veces, es menos", apuntó.

Y ahondó: "Detener eso habría implicado tomar decisiones en febrero que habrían sido extremadamente perjudiciales. Por ejemplo, habríamos necesitado que el gobierno declarara un estado de emergencia en febrero en anticipación de lo que vendría, afectando completamente la dinámica social, económica y política. Entonces, en cada momento, pensar en los contrafactuales basados ​​en cómo resultó siempre tiene sus consecuencias”.

El lote

En coordinación con la Secretaría de relaciones Exteriores (SRE), la SSa recibió la noche del martes mil 184 cajas con 10 toneladas de guantes de exploración y mascarillas N95, que son indispensables en las labores de tratamiento y cuidado para personal médico con pacientes con Covid-19.

Con ello, quedó establecido un puente aéreo con China ya que en un futuro llegarán al territorio nacional ventiladores, monitores y otros equipos más especializados, apuntó López-Gatell.

La compra llama la atención, pues México ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de exportación de insumos médicos, lo que debería servir en esta situación para enfrentar el virus originario de Wuhan, China, en el país

En los últimos años, la industria de producción y exportación de equipo médico ha encontrado en el territorio nacional un nicho importante, con ventas de más de ocho mil millones de dólares en exportaciones de acuerdo con Statista.

El país se ubica, incluso, arriba de Francia que exportó 7.6 mil millones de dólares y de Japón con 6.6 mil millones de dólares.

Mientras que el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con 44.5 mil millones de dólares, seguido de Alemania con 27.2 mil millones de dólares; Países Bajos con 18.1 mil millones de dólares; China con 13.9 mil millones de dólares; Belgica con 12.9 mil millones de dólares; Irlanda 11.3 mil millones de dólares y Suiza con 10.6 mil millones de dólares.