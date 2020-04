Un tigre dio positivo en coronavirus: ¿qué recomendaciones debes seguir si tienes contacto con animales?

La semana pasada el Bronx Zoo de Nueva York, Estados Unidos, confirmó que una tigresa malaya, Nadia, de cuatro años había arrojado positivo por coronavirus.

La información la confirmó el pasado 5 de marzo los Laboratorios Nacionales de Servicio Veterinario de los Estados Unidos, según reseña La Vanguardia.

Según el reporte, Nadia tenía síntomas desde hace algunas semanas, por lo que se le practicó un examen para descartar COVID-19 y el resultado arrojó positivo.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.

— Bronx Zoo (@BronxZoo) April 6, 2020