Kate Middleton y el Príncipe William dan sorpresa a estudiantes y maestros

Los Duques de Cambridge, el Príncipe William y su esposa Kate Middleton han querido tener un gesto especial con esos niños y sus profesores.

En el Reino Unido se ha establecido que algunas escuelas sigan abiertas para poder atender a los hijos de los trabajadores de la salud que están en primera línea de batalla.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.

The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP

