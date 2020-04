Coronavirus: Estos son los tres puntos claves que propone Bill Gates para frenar el COVID-19

El fundador de Microsoft, Bill Gates, es una de las personalidades que más participación ha tenido en el esfuerzo colectivo de muchos empresarios para enfrentar la pandemia del COVID-19.

El 2 de abril anunció, en el programa Daily Show, el financiamiento de 7 proyectos en paralelo que trabajan para desarrollar la vacuna contra el coronavirus.

