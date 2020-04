ISSSTE pide seguridad para su personal en clínicas y hospitales

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resguardo para personal que labora en sus clínicas y hospitales ante posibles agresiones, y señaló que hasta ahora no hay reporte de trabajadores contagiados por Covid-19 pero el riesgo existe.

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó en entrevista que la petición ya fue realizada a Manuel de Jesús Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal de la SSPC, luego de que se registró una agresión a personal médico del IMSS en Azcapotzalco, Ciudad de México.

A su salida de Palacio Nacional, el director general del ISSSTE específico que sólo en algunas unidades médicas del país se solicitó el reforzamiento de la vigilancia, las de mayor concentración de personas.

No obstante, afirmó que en unidades médicas del ISSSTE no se han reportado altercados, salvo el incidente del 3 de abril en Oaxaca, donde un funcionario de los Servicios de Salud de esa entidad, contagiado con Covid-19, escupió y golpeó a personal del ISSSTE cuando acudió a cita médica y supuestamente no fue atendido, lo que provocó su molestia.

"Estamos haciendo un esfuerzo para que nuestro cuerpo médico esté atento y se eviten ese tipo de roces o pretextos para generar violencia, pero nuestro personal se mantiene sereno, responsable, para evitar que no haya problemas", expuso.

Por otra parte, el funcionario aseguró que hasta el momento no tiene reportado ningún trabajador del ISSSTE contagiado por coronavirus, aunque reconoció que existe el riesgo de que lo contraigan.

Ramírez Pineda adelantó que durante el encuentro sostenido en Palacio Nacional se acordó poner a disposición 672 mil créditos en el país, con un fondo de 35 mil millones de pesos, para trabajadores de esa Institución para reactivar la economía nacional.

El anuncio se realizará en los próximos días, aunque los préstamos se podrán solicitar después de la cuarentena ordenada por las autoridades de la Secretaría de Salud.