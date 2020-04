'Juntas venceremos': La campaña creada por jugadoras españolas para luchar contra el Covid-19

View this post on Instagram

Gaurtik aurrera hau izango da NIRE LAN UNIFORMEA. Nire egunerokoan ohikoak diren galtzerdi, eskularru eta botak pijama urdinez eta beste zenbait tresna eta materialez ordezkatuko ditut. Azken aldian bizi izaten ari garen egoera ikusita, gero eta kutsatu gehiago, osasungintza mugara iristen, osasun arloko pertsonalaren eskasia… Arlo hauei guztiei erantzun ahal izateko egindako deialdiari erantzun beharra niola iruditu zait, ezin nintzen ezer egin gabe geratu. Egun hauetan nire oraingo lankideekin batera borroka luze batean murgilduko naiz, egoera honetatik ahalik eta azkarren denok osasuntsu atera ahal izateko eta lehenbailehen berdegunean egoteko… . ———— Desde hoy este va a ser MI NUEVO UNIFORME de trabajo. Cambio mi indumentaria habitual de medias, guantes y botas por el pijama azul, combinando con EPIs, guantes, mascarilla, gafas y lo que haga falta. Vista la situación en la que nos encontramos desde hace unas semanas, cada día más y más infectados, la sanidad al límite, falta de personal sanitario (y no sanitario que se mueve en el mundo de la sanidad) y el llamamiento para poder cubrir todas esas necesidades, no me podía quedar de brazos cruzados en casa. Este mes me dedicaré a mi otra profesión, la enfermería, junto con mis nuevas compañeras lucharemos contra esta pandemia. Esperando que en un futuro no muy lejano pueda volver al verde sabiendo que he aportado todo lo que estaba en mi mano como personal sanitario. #covıd19 #enfermeria #enfermera #covid #nurse #coronavid19 #enfermeras #enfermerasaturada