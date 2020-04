Boris Johnson agradece a enfermeros por salvar su vida del covid-19

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, agradeció a los médicos que le salvaron la vida y exhortó a la población a seguir cumpliendo con el aislamiento social.

A través de un tuit expresó su agradecimiento al Servicio Nacional de Salud (NHS), dijo no encontrar palabras para hacerlo y que el esfuerzo de millones por permanecer en casa es valioso.

Enfatizó que "juntos podremos superar este reto, así como hemos superado muchos otros retos en el pasado".

Se han sabido de casos en los que personas que contraen coronavirus no ven la luz de otro día, tal pudo haber sido el caso de Boris Johnson.

Por consiguiente, resaltó que lo que salvó su vida fue la atención ilimitada y concentrada que brindaron los enfermeros que estaban a su cuidado. Muchos nombres fueron mencionados en el video, pero especificó que dos fueron los que se mantuvieron "durante 48 horas tomando decisiones importantes".

Con respecto a los enfermeros, fueron Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal quiénes ayudaron a resolver su situación.

"Sigo vivo porque fueron ellos los que se encargaron de que recibiera oxígeno suficiente, y porque estuvieron cada segundo de la noche viendo, cuidando y tomando las intervenciones necesarias".

Así hay centenares de enfermeros y médicos de la NHS por todo el país. Es por esa razón que "por eso podremos derrotar al coronavirus y lo haremos juntos. Ganaremos porque son el corazón palpitante de este país".

Finalmente, Boris Johnson reitera su agradecimiento por el hecho de estar dando el mensaje y por tener uno de los mejores cuerpos médicos, que son "impulsados por el amor".

Exhortó a la población a seguir cumpliendo con las reglas del aislamiento y la distancia social.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020