Dan plazo para aislamiento en Jalisco; de lo contrario podría haber sanciones

El 30 de abril será la fecha decisiva donde el Gobierno del Estado podría definir sanciones y acciones coercitivas en caso que la población no se aísle voluntariamente. La política se mantiene: reducir al máximo la presencia de la gente en la calle y que al menos 80% de la población esté resguardada.

Según estudios de la UdeG, actualmente 54% de la ciudadanía cumple con las medidas de aislamiento, pero se ha detectado que en algunas jornadas este aislamiento se limita a cuatro de cada diez e incluso tres de cada diez. En su más reciente mensaje, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que no puede haber menos de 50% de aislamiento o de lo contrario habrá acciones más drásticas.

“Hemos sido testigos como protagonistas de escenas como las aglomeraciones en el Mercado del Mar este jueves o la de algunas salidas carreteras al inicio de Semana Santa, saturadas de vehículos que deben ser un serio llamado de atención para todos. Ya no más. Lo hemos hecho bien pero tenemos que hacerlo mejor. No queremos tener que tomar medidas coercitivas o imponer sanciones a quien no cumpla con su responsabilidad pero no nos temblará la mano para hacerlo si por algunos irresponsables se pone en riesgo la vida de todos”, afirmó el mandatario.

El gobernador señaló que si se mantiene una eficacia por arriba del 50 por ciento se puede mantener el carácter voluntario de la medida de aislamiento voluntario.

Alfaro Ramírez informó que a partir del 20 de marzo, el ritmo de contagios en la Ciudad de México fue ocho veces mayor al de Jalisco. Recordó que ese mismo día, el Estado de México tenía la mitad de casos y actualmente tiene el triple y un ritmo de crecimiento ocho veces mayor. Baja California tenía la séptima parte de los contagios, y ahora tiene el doble de casos de Jalisco con un crecimiento 15 veces mayor al de la entidad.

El mandatario informó que Jalisco ha invertido mil 900 mdp este año para atender la pandemia.

Respecto a las afectaciones económicas provocadas por la emergencia sanitaria, el Gobernador dijo estar consciente de ello y que ante este escenario se reforzarán las acciones de otorgamiento de apoyos a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad. El fondo de 400 millones para apoyar a personas en situación de autoempleo o actividades económicas informales, lleva un avance del 25%

El fondo de 400 millones de pesos para apoyo de micro y pequeñas empresas lleva un avance en su aplicación del cinco por ciento, ya que tiene un proceso de validación más complejo. Sin embargo, ya se tienen registradas alrededor de 70 mil empresas, de las cuales, más de cinco mil completaron su expediente y en los próximos días recibirán el apoyo.

El fondo de 90 millones para créditos a empresas medianas ha iniciado su aplicación a través de FOJAL.

El gobernador anunció el avance del plan de reconversión hospitalaria: “Vamos a terminar de implementar el programa de reconversión hospitalaria, con los ajustes finales de la infraestructura y del equipamiento que sean requeridos para atender los casos más graves en los próximos días, eso incluye tener todas las medidas de seguridad sanitaria para nuestros médicos, enfermeras y enfermeros que se están jugando la vida para cuidarnos a todos, y tener preparadas las instalaciones del Hospital Ángel Leaño para poder escalar nuestra capacidad instalada a más de tres mil camas”.

Se reforzarán en días próximos los puntos de control en los accesos carreteros, en los aeropuertos y centrales camioneras, para verificar los ingresos de personas a la entidad, ya que Jalisco a pesar de que Jalisco es el tercer estado a nivel nacional en visitantes recibidos, es el sexto lugar en casos de COVID-19 importados y es el lugar 17 en contagios comunitarios.

Aplicación de pruebas masivas

La próxima semana, con lo que se tenga disponible, se comenzará el programa de pruebas masivas como mecanismo de detección oportuna de posibles contagios.

“Lo haremos porque hemos tumbado, una a una, las mentiras de quienes quisieron y quieren con tecnicismos usados a modo, esconder la realidad. Vamos a buscar a los posibles contagios para aislarlos a tiempo, atenderlos y evitar que contagien a más personas. En Jalisco no estamos cuidando estadísticas, estamos cuidando la vidas de nuestra gente. El martes anunciaremos cómo lo haremos”, afirmó el mandatario.