Kenny Dalglish es dado de alta tras contagiarse de coronavirus

El ex jugador y ex entrenador del Liverpool, Kenny Dalglish, hospitalizado el pasado miércoles y que dio positivo en la prueba de coronavirus, fuedado de alta, según confirmó el propio futbolista al Sunday Post.

Dalglish, de 69 años, era portador asintomático del coronavirus y fue ingresado por una infección que requirió antibióticos intravenosos. "De acuerdo con el protocolo, se le realizó la prueba de Covid-19, que dio positivo a pesar de no haber mostrado previamente síntomas de la enfermedad", informó el club.

Sir Kenny Dalglish has issued the following update to supporters. https://t.co/faNQgf18J4

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 12, 2020