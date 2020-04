Me gustaría iniciar el levantamiento de la cuarentena el 10 de mayo: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que le gustaría que el próximo 10 de mayo se regrese a la normalidad en el país, por la emergencia sanitaria que se declaro por la pandemia de Covid-19.

"A mí me gustaría, yo no decido no soy todológo, iniciar el levantamiento de la cuarentena, gradualmente con todo cuidado y recomendaciones, empezar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo levantar la situación de emergencia y continuar cuidándonos", explicó.

Sin embargo, aseguró que será el próximo jueves cuando, luego de conocer el mensaje de especialistas, se pueda determinar el tiempo en el que se pueda se pueda acabar con el periodo de aislamiento.

"Para el jueves de la semana próxima tengamos un buen diagnóstico para prepararnos, si se requiere más tiempo en casa y que todo sea a partir de las recomendaciones de los especialistas", dijo.

Por Covid-19 limpian calles y plazas del Centro Histórico; disminuyen 96% los ambulantes Se espera que para el 20 de abril se hayan desinfectado 323 mil 607 metros cuadrados de superficies

Lo anterior lo dio a conocer a través de un video en su cuenta de Twitter, en el que informó que se llegó a un acuerdo con los hospitales privados para que brinden apoyo durante la contingencia sanitaria.

"Logramos este fin de semana, un acuerdo de apoyo, de colaboración, acción concertada muy solidaria con los dueños de hospitales privados de México que van a dar los servicios durante un mes".

"Ellos tienen capacidad de seis mil 300 camas en sus hospitales, en todo el país, solo la mitad para sus pacientes de servicio privado, 500 camas de Unidad de Cuidado Intensivo para coronavirus; pero la mitad de toda su capacidad la van a entregar al sistema publico mediante un contrato", apuntó.

En épocas difíciles como esta, la solidaridad emerge: los hospitales privados contribuirán a garantizar el derecho a la salud del pueblo.https://t.co/ubWP4QtmPW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 12, 2020

Reconoció que el aislamiento social también está funcionando, por lo que lo más importante de todo es que la gente no se cure en los hospitales.

Covid-19 restará al turismo dos mil 400 mdd y la pérdida de más de 300 mil empleos La Asetur se reunió con el titular de la Sectur para hablar de la emergencia sanitaria por el coronavirus, así como la estrategia para mitigar sus efectos

Explicó que sigue en la casa de Tlalpan, con junto a su esposa Beatriz Gutiérrez, pero que por la noche se dirigirá al departamento de Palacio Nacional, pues mañana seguirá con su agenda en la que tiene a las 6:00 de la mañana su reunión de seguridad, y a las 7:00 la rueda de prensa con medios de comunicación.

Precisó que ahí dará a conocer el detalle del acuerdo de colaboración en el que los dueños de hospitales privados del país tendrán una ganancia mínima por las tres mil 300 camas que las van a tener disposición del sistema de salud pública.

López Obrador dijo que el propósito es que no se sature el sector público de salud, sobre todo cuando se considera se va a incrementar la pandemia y habrá mas enfermos en terapia intensiva.