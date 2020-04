Prescott organiza fiesta pese a cuarentena por el coronavirus

El mariscal de campo de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, organizó una fiesta de cumpleaños para un amigo el viernes por la noche, a la que asistieron aproximadamente 30 personas, en un momento en el que las autoridades están pidiendo permanecer en cuarentena y practicar la distancia social debido a la pandemia del coronavirus.

Lo anterior de acuerdo con TMZ.com, que publicó fotos de la reunión, a la que también se hizo presente el corredor de ese equipo tejano, Ezekiel Elliott.

En las imágenes que publica el sitio web, se aprecia a un grupo de personas que están a menos de seis pies de distancia unas de otras.

Las fotos también incluyen una mesa preparada para comida, que habría implicado que todos estuvieron sentados codo a codo.

Ezekiel Elliott and Dak Prescott are partying like it's NOT 2020 in the middle of a pandemic — hanging together for a celebration that appears to violate the Texas "safer-at-home" order. https://t.co/rzw1jiyvZm

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 11, 2020