Probarán en 550 voluntarios una vacuna contra el coronavirus a finales de abril

La carrera de la ciencia contra el coronavirus, Covid-19, continúa. Una compañía italiana ha anunciado que "a finales de abril", comenzará las pruebas de una vacuna contra el virus.

La agencia italiana Ansa informó quiénes realizan estas pruebas. Agregó que son "la compañía italiana Advent-Ibrm, junto al Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido)".

El semanario 24 salud informó que "de superar ese ensayo clínico con éxito, la vacuna podría estar disponible en septiembre". Este es otro de los desarrollos de un antígeno contra la cepa viral que mantiene al mundo en vilo.

El reporte de Ansa añadió que "el primer lote de la vacuna partirá de Italia a Inglaterra donde será probada en 550 voluntarios sanos". Al estar lista la vacuna, a principios de septiembre, "será utilizada en profesionales de la salud e integrantes de los cuerpos de seguridad", agregó el informe.

El ensayo en humanos fue acordado tomando en cuenta "los resultados de laboratorio que garantizan la no toxicidad y su eficacia", se conoció. El semanario 24 salud también informó que "los primeros testeos fueron particularmente efectivos".

El mecanismo de acción de esta vacuna es llevar al organismo un virus, con los antígenos necesarios para activar la respuesta inmune. Se detalló además que la carga genética de la vacuna activa el sistema inmune apenas detecta el coronavirus.

