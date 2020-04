Donald Trump anuncia suspensión de financiamiento a la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país ya no financiará a la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego que acusara al organismo de no tener una respuesta correcta ante la pandemia de coronavirus.

"Hoy, ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus", declaró Trump en rueda de prensa.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020