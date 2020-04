Guanajuato recibe 30 mil solicitudes para recibir apoyo económico

Entregan primeros apoyos económicos por contingencia sanitaria

En menos de 3 semanas la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Guanajuato ha recibido 30 mil solicitudes para los comerciantes de todos los niveles, entre los que destacaron los apoyos para los emprendedores quienes abarcaron el 70% de los 150 apoyos entregados el día de ayer martes.

De las solicitudes recibidas, Fondos Guanajuato indicó que León es el municipio con más solicitudes, con un 40%, seguido de Celaya con un 25%, le siguen Irapuato con un 16% y el resto entre los municipios restantes de la entidad.

En total y con un corte al día lunes de esta semana, las solicitudes de apoyo ya rebasan las 30 mil en total pero no todas serán acreedoras a un crédito estatal, pues tanto Fondos Guanajuato como la SDES evalúan a los solicitantes para determinar quien puede adquirir un crédito.

Cabe señalar que los apoyos se depositan en una cuenta bancaria de los beneficiados y no se maneja dinero en efectivo.

Genera Controversia

Una de los créditos que más disyuntivas ha creado en la sociedad guanajuatense es el de “mercado de confianza” dirigido a comerciantes informales de todo el estado, con el que se pretende beneficiar a 666 mil personas con un apoyo de mil quinientos pesos, pues lo consideran insuficiente:

“El municipio de León también ofreció el mismo monto pero nos parece un poco tonto que que nos den créditos que tenemos que pagar y no un apoyo donado. ¿cómo les vamos a pagar si no tenemos con qué porque no estamos trabajando”, dijo Enrique Olvera, comerciante.

Cada dos semanas los apoyos serán depositados previo aviso de que se aceptó la solicitud correspondiente y todavía se están recibiendo solicitudes, no sólo en las oficinas físicas de Fondos Guanajuato, también vía internet y teléfono. Según esta dependencia, podrían ser más de 100 mil beneficiados.