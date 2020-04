Conoce la guía de apoyo ante Covid-19

Ante la recomendaciones para pasar tiempo en casa y evitar así la propagación y contagio de Covid-19, la asociación civil Confianza e Impulso difundió consejos básicos para hacer frente a las reacciones que puede generar el aislamiento en casa.

Y es que estar en aislamiento en casa puede generar que las personas muestren ansiedad, angustia, desesperación, miedo, aburrimiento, incertidumbre, frustración, enojo y hasta pánico, por lo que es importante Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

La persona necesita realizar acciones que le ayuden a la recuperación de una tranquilidad emocional para poder adaptarse a las condiciones

y medidas de prevención y protección ante el COVID-19.

Los PAP tienen por objetivos:

Establecer una conexión humana y compasiva.

Mejorar la seguridad inmediata y continua.

Calmar y orientar a las personas cuando estén abrumadas.

Ayudar a decir sus necesidades y preocupaciones inmediatas y recopilar información pertinente.

Ofrecer asistencia e información práctica para enfrentar las necesidades.

Poner en contacto a las personas con redes de apoyo social.

Apoyar en el manejo adaptativo de la situación reconocer los esfuerzos y fortalezas para afrontar la adversidad, empoderar y tomar un rol activo en la recuperación.

Proveer información para ayudar a afrontar efectivamente el impacto psicológico de la crisis.

En ocasiones se requiere establecer contacto con una persona capacitada en PAP para que facilite la recuperación emocional, y acompañe a la persona en la identificación de alternativas. En otros casos, las personas recuerdan eventos similares y las herramientas que en ese momento les funcionaron y que en esta ocasión pueden ser útiles nuevamente.

En caso de necesitar el apoyo de un especialista comunícate con nosotros, a través de la Línea de

Confianza 55 1185 7555 o de Whats App 55 2323 0303.

Las acciones de bienestar se dividen en emocionales y físicas y sobre las reacciones emocionales, recomienda que se identifique que hay una emoción que perturba. En ocasiones se expresa “no estoy bien”, o “estoy bien” pero el lenguaje corporal dice lo contrario, se le observa enojado, fastidiado, tal vez sube su tono de voz fácilmente, y llega a ser hasta agresivo.

Reacción corporal: Invitar a la persona a observar su lenguaje corporal, por ejemplo, habrá personas que sientan un hueco en el estomago cada vez que escuchan noticias del coronavirus, otras tienen movimientos repetitivos o tics, es decir el pie no lo dejan de mover o el párpado brinca constantemente.

Ayuda nombrar la emoción. Invitar a escuchar, conocer y comprender la emoción para poderla nombrar, puede ser miedo, enojo, tristeza, irritabilidad, tensión, etc.

Así como el contexto de la emoción. ¿En qué situación me encuentro?

➢ Me han diagnosticado coronavirus

➢ Vivo con alguien que ha sido diagnosticado

➢ No tengo el COVID-19

Entre las acciones de apoyo están:

Ejercicio de respiración diafragmática lenta. Estar consciente de la forma y ritmo con el que se respira ayuda a tener un manejo de

las emociones. La respiración diafragmática lenta ayuda a disminuir las sensaciones provocadas por la hiperventilación, por ende, facilita el manejo de la ansiedad, temor, angustia.

Ayudan a disminuir la ansiedad, relajar los músculos, así como a mejorar la atención y concentración.

En un lugar tranquilo y callado, buscar un asiento cómodo o un lugar en donde se pueda acostar. Coloca una mano en el pecho y otra sobre el estómago, para estar seguro de que llevas el aire a la parte de debajo de los pulmones, sin mover el pecho. Al tomar el aire, lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco estómago sin mover el pecho. Retienes un momento el aire en esa posición. Suelta el aire, lentamente, hundiendo un poco el estómago, sin mover el pecho. Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire.

Para hacerla más lenta: Tomar aire, tal como se indica en el punto anterior, lentamente y contando de 1 a 5. Retenerlo, contando de 1 a 3. Soltarlo lentamente, mientras cuenta de 1 a 5. Puedes practicarlo varias veces al día, podrías iniciar con 2 sesiones al día de 10 minutos.

También recomiendan la relajación muscular progresiva, que consiste en tensar durante algunos segundos y relajar de manera alternada diferentes grupos musculares, se sugiere iniciar por los pies e ir ascendiendo por con las demás partes del cuerpo.

En un lugar tranquilo y callado, buscar un asiento cómodo.

Toma asiento, de tal forma que su cuerpo este derecho y relajado, respira con normalidad, cierre los ojos y extienda sus brazos sin forzarlos

Ahora Extienda las piernas y pies, son forzarlos, inhala por nariz y aprieta los glúteos, los músculos de la cara, los puños. Manténgase así por 5 segundos.

Exhala por boca, afloja lentamente los músculos, inhale y exhale por la nariz, repita el ciclo 4 veces, disminuyendo de forma gradual la fuerza en cada ciclo. Es decir, primer ciclo al 100%, segundo ciclo al 75%, tercer ciclo al 50% y el último ciclo al 25%.

Además de realizar actividades placenteras. Sirve identificar actividades no sean de riesgo y sean de su agrado y para las cuales no tenga ningún inconveniente para efectuarlas. Pueden ser actividades:

– Artísticas: pintar una escultura, colorear, tocar un instrumento musical.

– Juegos de mesa: armar rompecabezas, sopas de letras, crucigramas.

– Videojuegos, leer, escuchar música, realizar alguna rutina de ejercicios, hacer

algún platillo…

En familia se disfruta más. / Dreamstime

En este punto es conveniente evitar hablar permanentemente del coronavirus.

➢ Utilice los medios tecnológicos, como videollamadas, para estar en contacto con sus

familiares y amigos, con quienes podría platicar, cantar, jugar.

Para reacciones cognitivas:

• Identifique el pensamiento que aparece de manera automática y que perturban el bienestar de su persona.

• Evalué la validez y la utilidad del pensamiento.

• Realicé una lista de las consecuencias positivas y negativas que le deja el pensamiento, evalué

para tomar decisiones.

• Construya una frase que le ayude a su bienestar.

• Cada vez que identifique que podría aparecer el pensamiento perturbador, realice un ejercicio

de respiración profunda y repita la frase que le ayuda a generar bienestar.

• Acciones de apoyo

Designe un solo momento para estar informado acerca del Covid-19, de preferencia que sea de fuentes de salud o sanitarias oficiales como la Secretaría de Salud para que sólo difunda información verídica.

Lo que también servirá para brinda un mensaje de calma al informar a las personas mayores, niñas, niños y adolescentes de manera real, concreta y sencilla lo relacionado al COVID-19 y medidas preventivas.

Recuerde otras experiencias en las que se haya sentido de manera similar e identifique las formas que le permitieron resolverlo de manera positiva.

Getty Images

Realice una lista de insumos en cantidades reales que le permitan hacer la compra de lo necesario para atender la contingencia.

Sobre las reacciones físicas es importante que realicen rutinas diarias, en donde se incluyan los horarios para:

➢ Despertar y levantarse

➢ Higiene personal

➢ Desayuno, comida y cena

➢ Tareas escolares

➢ Tareas laborales

➢ Quehaceres del hogar

➢ Actividades recreativas y/o deportivas, al menos 1 actividad por 30 minutos.

➢ Tiempo personal

• Junto con su familia, incluyendo a niñas, niños, adolescentes y personas mayores, construye un acuerdo de convivencia, a través de principios o acciones que les gustaría que guíen la forma como quieren convivir mientras están en resguardo.

• Apóyese en internet para realizar diferentes actividades, como son: consultar tutoriales para aprender hacer alguna nueva actividad, visitar museos de manera virtual, disfrutar de karaoke, descargar libros, cuentos, dibujos para colorear, etc.

Algunas páginas son:

➢ https://artsandculture.google.com/

➢ https://www.youtube.com/

➢ https://www.recorridosvirtuales.com/work/museos/

➢ http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

• En caso de convivir con niñas, niños, adolescentes y/o personas mayores dedicar un tiempo

para realizar actividades, independientemente de las escolares, con ellos.

• Higiene del sueño:

➢ Mantener los horarios regulares para descansar.

➢ Evitar la ingesta de cafeína, alcohol, nicotina.

➢ Cenar ligero.

➢ No hacer siestas.