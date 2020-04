Alcalde de León ya espera los primeros decesos por Covid-19 en su municipio

El alcalde de León Héctor López Santillana pidió a la población tomar con seriedad la situación de sanidad actual, pues espera los primeros decesos por Covid-19 en los próximos días, además de un contagio comunitario de importancia, debido a que las reuniones y bailes sonideros no han cesado en la ciudad además de reforzar las medidas sanitarias.

“La etapa más difícil esta llegando lo que queremos prevenir y anticipar el colapso del sistema de salud y que las familias sufran por eso el mensaje es preciso que se queden en casa para evitar que los contagios aumenten, pero tristemente a pesar de todos los esfuerzos y de respuesta positiva de sectores empresariales, en este fin de semana encontramos actitudes que ponen en riesgo a los demás, eso no es un juego esto causa la muerte, hay gente que sigue creyendo que esto no les va a afectar.” señaló.

López Santillana dio a conocer que la semana que concluyó se clausuraron trece bailes sonideros, con un total de 24 eventos de este tipo dos semanas.

También dijo que comenzarán las sanciones administrativas por no acatar las indicaciones municipales y que las personas que sean sorprendidas serán remitidas al juzgado cívico donde se determinará la multa o en su caso, el trabajo comunitario:

“no estaremos dudando en aplicar lo que manda la ley en la fase tres para enviar a casa a quienes no atiendan estas recomendaciones es importante entender que hoy más que nunca la inconsciencia de uno afecten a todos los demás, estamos haciendo bien las cosas pero no es suficiente lo que hago es un llamado a la conciencia a la responsabilidad e cada una de las familias para que por el bien de todos nos quedemos en casa”, aseveró.