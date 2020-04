"Es la peor época en la historia de los taxis verdes"

José Luis Guerrero, líder de la Alianza Plus de Taxistas del Estado de Guanajuato, aseguró que 11 mil unidades que están agremiadas, sólo el 20% está trabajando lo que les ha ocasionando perdidas millonarias, que en un mes ya superan los 100 millones de pesos.

Además, aseguró que los dueños de las concesiones bajaron las liquidaciones que los conductores de taxis deben pagar debido a la falta de transporte:

“Los conductores pagan hasta un 60% menos de liquidación debido a la contingencia, y esto es porque simplemente no hay gente. Al no haber clases la solicitud de taxis baja hasta un 50% y por ende las pérdidas son grandes, pero se mantienen con la gente que va a trabajar y con las personas que salen a hacer mandado o a pagar servicios. Ahora no hay nada de eso. Los bares y antros representaban otro 40% de trabajo, ahora tampoco hay”, dijo Guerrero.

El también líder de Línea Dorada aseveró en exclusiva para Publimetro que los taxistas pidieron a los concesionarios que “guarden” sus unidades en los sitios o en las bodegas de cada empresa debido a que decidieron no trabajar durante la contingencia:

“La mayoría de nuestros conductores son personas mayores a quienes sus hijos respaldaron económicamente y por ello no trabajarán durante la contingencia. Nos parece una gran idea por la salud de ellos, sobre todo porque sus edades son avanzadas. En Línea Dorada tenemos 20 años sirviendo y tenemos chóferes con la misma antigüedad. A ellos les damos toda la prioridad en lo que necesiten”, aseguró.

José Luis Guerrero aseveró que hasta el momento no han tenido apoyo de ningún nivel de gobierno.