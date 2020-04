Hasta 4 mil pesos de multa por no usar cubrebocas en Naucalpan

Multas hasta por 4 mil 344 pesos aplicará Naucalpan a quien no use cubrebocas e insista a salir a la calle a cuestiones no esenciales, durante la activación de esta Fase 3 de la pandemia por Covid-19.

Policías municipales del Estado de México, intensificaron recorridos de perifoneo invitando a la gente a no salir a la calle en municipios como Huixquilucan y Naucalpan.

Policías municipales de Naucalpan, advierten a automovilistas y personas que caminan por calles como Satélite, que "si usted no usa cubrebocas, lo llevamos al juez calificador y es una multa de 4 mil 344 pesos".

Esta multa se aplicará en caso de que las personas reincidan, insistan en salir a la calle a pasear "a realizar actividades no esenciales", apuntaron autoridades de Naucalpan.

Quien altere el orden público con conductas que propicien el contagio, será trasladado ante el juez calificador, quien determinará la sanción que puede llegar a aplicar una multa económica de hasta 4 mil 344 pesos, reiteraron autoridades de Naucalpan.

El perifoneo de patrulleros se observa en diversos municipios del Valle de México, a fin de que la gente se quede en casa, en estas semanas de mayor repunte de contagios por Covid-19.